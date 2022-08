Trani: tutto esaurito per “Luigi Proietti detto Gigi”, stasera A sostegno dell'Airc Puglia (Di martedì 9 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: È sold out l’appuntamento di martedì 9 agosto, a sostegno dell’Airc Puglia, fortemente voluto dal Circolo Culturale Corte Sveva di Andria, nell’incantevole terrazza ‘Corte Santorsola’ del Palazzo delle Arti BelTrani a Trani. “A me gli occhi, please!”. Nel titolo della sua più celebre ed amata performance teatrale si annidano la straordinaria versatilità e l’esuberante genio di Gigi Proietti, il grande mattatore scomparso di recente. L’ipnotico senso dell’avvolgere ed ammaliare il pubblico con una mimica inimitabile, la colta e capillare ricerca di tante pagine di teatro e di esaltanti monologhi, la risata contagiosa ed il giocoso senso del ... Leggi su noinotizie (Di martedì 9 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: È sold out l’appuntamento di martedì 9 agosto, a, fortemente voluto dal Circolo Culturale Corte Sveva di Andria, nell’incantevole terrazza ‘Corte Santorsola’ del Palazzoe Arti Bel. “A me gli occhi, please!”. Nel titoloa sua più celebre ed amata performance teatrale si annidano la straordinaria versatilità e l’esuberante genio di, il grande mattatore scomparso di recente. L’ipnotico senso’avvolgere ed ammaliare il pubblico con una mimica inimitabile, la colta e capillare ricerca di tante pagine di teatro e di esaltanti monologhi, la risata contagiosa ed il giocoso senso del ...

TSTARANTO : Apulia Trani, la carica di Sgaramella: 'Voglio mostrare alla società tutto il mio valore' - SotgiuTommaso : @saltandpepper90 Ti ringrazio della disponibilità ma la domanda sorge spontanea perchè non credo proprio che uno de… - rita_secchieri : RT @rita_secchieri: ????????????Cercasi *BALIA* per almeno 3 mesi per *GATTINO di 20 gg, privo di due arti*. Zona *Andria, Barletta e Trani* o… - rita_secchieri : ????????????Cercasi *BALIA* per almeno 3 mesi per *GATTINO di 20 gg, privo di due arti*. Zona *Andria, Barletta e Tran… - ilaria_castagno : RT @Luce26643857: @bernaartist @ilaria_castagno @tommistanza @cosmaryfas Torna presto a Trani sei il benvenuto Berna ?? complimenti per tutt… -