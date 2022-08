Tour of Scandinavia 2022: Marianne Vos impone ancora la sua legge dominando la prima volata (Di martedì 9 agosto 2022) Era la nettissima favorita e non ha deluso le attese. Marianne Vos si è imposta nella prima tappa del Tour of Scandinavia, corsa nata dalle ceneri del Tour of Norway alla sua prima edizione. La neerlandese della Jumbo-Visma si mette così alle spalle la squalifica di Vårgårda e trova la vittoria numero 243 della sua sfavillante ed irripetibile carriera. Insieme al successo di tappa, Vos prende anche la Maglia di Leader. Nelle prime fasi ci provano in tante a staccarsi dal gruppo, ma la corsa rimane estremamente chiusa, con tantissime squadre pronte a rincorrere ogni attaccante. Superati i primi, frenetici 30 km, il ritmo viene abbassato moltissimo, forse anche a causa del lungo chilometraggio della corsa. Gli attacchi ricominciano superata la metà del percorso, quando ci provano anche ... Leggi su oasport (Di martedì 9 agosto 2022) Era la nettissima favorita e non ha deluso le attese.Vos si è imposta nellatappa delof, corsa nata dalle ceneri delof Norway alla suaedizione. La neerlandese della Jumbo-Visma si mette così alle spalle la squalifica di Vårgårda e trova la vittoria numero 243 della sua sfavillante ed irripetibile carriera. Insieme al successo di tappa, Vos prende anche la Maglia di Leader. Nelle prime fasi ci provano in tante a staccarsi dal gruppo, ma la corsa rimane estremamente chiusa, con tantissime squadre pronte a rincorrere ogni attaccante. Superati i primi, frenetici 30 km, il ritmo viene abbassato moltissimo, forse anche a causa del lungo chilometraggio della corsa. Gli attacchi ricominciano superata la metà del percorso, quando ci provano anche ...

