Sgarbi multato in Svizzera: “Non ci torno più, poliziotti bugiardi e arroganti” (Video) (Di martedì 9 agosto 2022) Roma, 9 ago – Vittorio Sgarbi entra in guerra con la Svizzera. Una delle “guerre Sgarbiane” si intenda. Dure verbalmente, accese, infuocate e – diciamolo – sempre divertenti. Parte integrante del personaggio. Il casus belli, questa volta, è una multa autostradale. La multa per aver superato le auto in coda con il lampeggiante blu Sgarbi era in Svizzera, di ritorno dal Festival di Locarno. È stato fermato a Chiasso, dalla polizia del Canton Ticino, praticamente al confine. L’auto in cui si trovava avrebbe superato altre vetture in coda, e per andare più velocemente l’autista avrebbe anche acceso il lampeggiante blu. I presenti hanno comunicato la targa alla polizia, che ha multato Sgarbi per un valore di 500 franchi svizzeri: una penale che inizialmente ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 9 agosto 2022) Roma, 9 ago – Vittorioentra in guerra con la. Una delle “guerreane” si intenda. Dure verbalmente, accese, infuocate e – diciamolo – sempre divertenti. Parte integrante del personaggio. Il casus belli, questa volta, è una multa autostradale. La multa per aver superato le auto in coda con il lampeggiante bluera in, di ridal Festival di Locarno. È stato fermato a Chiasso, dalla polizia del Canton Ticino, praticamente al confine. L’auto in cui si trovava avrebbe superato altre vetture in coda, e per andare più velocemente l’autista avrebbe anche acceso il lampeggiante blu. I presenti hanno comunicato la targa alla polizia, che haper un valore di 500 franchi svizzeri: una penale che inizialmente ...

Corriere : Supera con il lampeggiante le auto ferme in colonna: Sgarbi multato dalla polizia svizzera - MediasetTgcom24 : Svizzera, superava le auto in coda con il lampeggiante: multato Vittorio Sgarbi #vittoriosgarbi - IlPrimatoN : Il critico d'arte 'in guerra' con la Federazione - Archie1064 : L'onorevole Sgarbi multato in Svizzera. Sono stati i franchi tirafuori. #CazzatArchie - PhilosophicChri : RT @luciano55321084: A CHIASSO Supera auto ferme in colonna: Sgarbi multato dalla polizia svizzera Il critico - fermato al valico di Chiass… -