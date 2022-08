Rubano l’auto a un disabile per speronare un portavalori e compiere una rapina | ”Era la mia unica finestra sul mondo”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 9 agosto 2022) Roma.era stata rubata, sotto casa, in via Canzoni del Piave al Laurentino nel posto riservato agli invalidi dove era parcheggiata, lo scorso 28 giugno. Jonathan, da allora, è ancora chiuso in casa senza potersi muovere. Il Doblò attrezzato per disabili resta sotto sequestro, nelle mani della polizia scientifica. Rubato il Doblò per il trasporto disabili Una disavventura che Jonathan sta pagando a caro prezzo: il mezzo era stato usato con un’altra targa rubata, per mettere a segno unaa una Torre Angela. Dopo la, quel Doblò era stato avvistato tutto ammaccato, con gli sportelli a terra e i vetri rotti. La testimonianza del padre di Jonathan Era il primo luglio. ”Mi confermarono che dentro c’era la pedana allungabile che permette alla carrozzina di essere agganciata durante il ...