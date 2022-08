CalcioNews24 : Pinto, Wijnaldum: «Roma, progetto con molta credibilità» - Lucatt_ : RT @LAROMA24: VIDEO - PINTO: 'Trattativa lunga. Se un giocatore come Wijnaldum fa tanti sforzi per venire alla Roma significa che il nostro… - asromaliveit1 : Dopo #Dybala e #Wijnaldum, Tiago #Pinto è chiamato a chiosare il mercato con le limature finali. Da registrarsi, pe… - playroma : “Tutti vogliono venire alla Roma!” ?? Tiago Pinto racconta così la trattativa per #Wijnaldum ?? #ASRoma… - michiamanoMimma : RT @forzaroma: VIDEO - Pinto: 'Wijnaldum ha mostrato voglia di venire a Roma' #ASRoma -

TUTTO mercato WEB

Bisogna valutare entrambi i mercati effettuati dain maniera differete, non per discolparlo ... Matic,e Dybala su tutti sono state delle occasioni che non si è fatto effettivamente ...Il ds Tiagoè riuscito a consegnare al tecnico di Setubal un rosa competitiva durante l'ultima sessione di calciomercato , in particolare con gli innesti di Dybala e. Alla stessa ora ... Roma, Pinto: "Wijnaldum l'ennesima dimostrazione che i campioni credono in noi" ROMA. Entusiasmo a mille in casa Roma, un mercato decisamente importante quello imbastito quest'anno dall'accoppiata Tiago Pinto-Mourinho, attirare 70mila spettatori ...Georginio Wijnaldum ha parlato per la prima volta in conferenza stampa da nuovo giocatore della Roma, dopo la prima intervista ai canali ufficiali e l'esordio in amichevole contro lo Shakhtar Donetsk.