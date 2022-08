Parolin, non si può chiedere ad aggredito di rinunciare armi (Di martedì 9 agosto 2022) Nella guerra tra Russia e Ucraina, come in tutti i conflitti, "il disarmo è l'unica risposta adeguata e risolutiva a tali problematiche, come sostiene il magistero della Chiesa. Si rilegga, ad esempio,... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 9 agosto 2022) Nella guerra tra Russia e Ucraina, come in tutti i conflitti, "il disarmo è l'unica risposta adeguata e risolutiva a tali problematiche, come sostiene il magistero della Chiesa. Si rilegga, ad esempio,...

vaticannews_it : #Parolin: 'La diplomazia della #SantaSede non è legata a uno Stato ma a una realtà di diritto internazionale che no… - HuffPostItalia : Parolin: 'Non si può chiedere a aggredito di rinunciare alle armi' - mptuitter : RT @HuffPostItalia: Parolin: 'Non si può chiedere a aggredito di rinunciare alle armi' - Rob15112862 : Strano, ha detto qualcosa di sensato. Ucraina, Parolin: non si può chiedere ad aggredito rinunciare alle armi - FraLauricella : Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano: «Non si può chiedere unicamente al Paese aggredito di rinunciare alla… -