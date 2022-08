Notte di San Lorenzo, non è stasera il picco di stelle cadenti: ecco quando (Di martedì 9 agosto 2022) Tutti col naso verso il cielo a caccia di stelle cadenti a cui affidare desideri. Ma il picco non coincide con la Notte di San Lorenzo Funweek. Leggi su funweek (Di martedì 9 agosto 2022) Tutti col naso verso il cielo a caccia dia cui affidare desideri. Ma ilnon coincide con ladi SanFunweek.

LiguriaNotizie : La notte di San Lorenzo a Cervo: il “Borgo dei desideri” - quello__riccio : cosa fate la notte di san lorenzo? - FraLauricella : RT @FraLauricella: ???#film in #TV ??#cinema in PRIMA SERATA 21,10 #RaiMovie La notte di San Lorenzo dei Fratelli Taviani con Omero Antonut… - monmoi_ : Raga la notte di San Lorenzo è tra il 9 e il 10 o tra il 10 e l’11? - OperaRoma : RT @f_giambrone: Siamo pronti per #Cinemaopera e vi aspettiamo da mercoledì in piazza Beniamino Gigli. La notte di San Lorenzo quest'anno l… -