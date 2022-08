**Milano: investe e uccide 11enne, denunciato 'non l'ho visto, scappato per paura'** (Di martedì 9 agosto 2022) Milano, 9 ago. (Adnkronos) - "Non l'ho visto sbucare, poi sono scappato perché non ho la patente e ho avuto paura". Sono in sintesi le parole che il 20enne (non 22 anni come inizialmente comunicato, ndr) italo-marocchino ha usato per spiegare alla polizia di Milano quanto accaduto la scorsa notte quando, poco prima della mezzanotte, ha investito e ucciso un 11enne che era in bici in via Bartolini, zona viale Certosa, alla periferia nord-ovest di Milano. Il giovane si è costituito intorno alle 4.30 e ora è denunciato a piede libero per omicidio stradale fuga del conducente con l'aggravante di non aver mai conseguito la patente. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Milano, 9 ago. (Adnkronos) - "Non l'hosbucare, poi sonoperché non ho la patente e ho avuto". Sono in sintesi le parole che il 20enne (non 22 anni come inizialmente comunicato, ndr) italo-marocchino ha usato per spiegare alla polizia di Milano quanto accaduto la scorsa notte quando, poco prima della mezzanotte, ha investito e ucciso unche era in bici in via Bartolini, zona viale Certosa, alla periferia nord-ovest di Milano. Il giovane si è costituito intorno alle 4.30 e ora èa piede libero per omicidio stradale fuga del conducente con l'aggravante di non aver mai conseguito la patente.

