Inter, la Top 5 dei difensori centrali stranieri in nerazzurro | VIDEO (Di martedì 9 agosto 2022) L'Inter, in questo calciomercato estivo, può prendere Manuel Akanji del Borussia Dortmund. Ecco, in questo VIDEO della redazione di 'GazzettaTV,' la Top 5 dei difensori centrali stranieri. Quelli che hanno fatto la storia in nerazzurro, o quasi ... Leggi su pianetamilan (Di martedì 9 agosto 2022) L', in questo calciomercato estivo, può prendere Manuel Akanji del Borussia Dortmund. Ecco, in questodella redazione di 'GazzettaTV,' la Top 5 dei. Quelli che hanno fatto la storia in, o quasi ...

boysarco : @NicoSpinelli8 Vendendo parecchio e soprattutto bene…cosa che ai nostri dirigenti top non sembra riuscire molto bene ??????? @Inter - Franco90134991 : @ElRiquelmista_ @Inter Non abbiamo una lira. Sarebbe un top di livello. Ma suning a già fatto tanto con lukako in p… - piero_riva : @FBiasin Sono pienamente d'accordo un mercato top (per il campionato italiano). Ottimo mercato anche Milan e Roma.… - Snij10_ : @SteveDe02663160 @Giulio750 @Sheva_175 @BSgangara @BisInterista “Già chiuso il ciclo” guarda che un ciclo non vuol… - Giulio750 : @SteveDe02663160 @Sheva_175 @BSgangara @BisInterista Infatti io che t'ho detto? In questi tre anni l'analisi è ques… -