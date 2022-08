Esplosioni in una base russa in Crimea, il ministero della Difesa di Kiev smentisce un suo alto funzionario: «Non abbiamo attaccato noi» – I video (Di martedì 9 agosto 2022) Il ministero della Difesa ucraino ha smentito che le forze di Kiev abbiano attaccato la base aerea militare russa nel distretto di Saki, in Crimea, causando un morto e quattro feriti. «Il ministero della Difesa non conosce la causa delle Esplosioni e degli incendi», riferisce il sito di Ukrainska Pravda. E il ministero della Difesa ucraino ha poi lanciato un monito, spiegando che l’episodio «può essere utilizzato da un Paese terrorista (la Russia, ndr) in una guerra dell’informazione». In precedenza, però, un alto funzionario militare ucraino, citato dal New York Times, aveva riferito che erano stati ... Leggi su open.online (Di martedì 9 agosto 2022) Ilucraino ha smentito che le forze diabbianolaaerea militarenel distretto di Saki, in, causando un morto e quattro feriti. «Ilnon conosce la causa dellee degli incendi», riferisce il sito di Ukrainska Pravda. E ilucraino ha poi lanciato un monito, spiegando che l’episodio «può essere utilizzato da un Paese terrorista (la Russia, ndr) in una guerra dell’informazione». In precedenza, però, unmilitare ucraino, citato dal New York Times, aveva riferito che erano stati ...

