Donatella suicida in carcere a 27 anni. Il giudice: "Ho fallito" (Di martedì 9 agosto 2022) La ragazza si è uccisa in cella inalando gas dal fornelletto. La lettera del magistrato ai funerali della ragazza: "Il sistema ha fallito"

