Dissero no al taglio dei parlamentari e ora tornano sullo scranno

Leggi su iltempo

(Di martedì 9 agosto 2022) Ride bene chi ride ultimo. Possono dirlo con orgoglio Bruno Tabacci, Vittorio Sgarbi, Riccardo Magi e Maurizio Lupi. Cosa hanno in comune? Sono quattro dei sedici deputati che non votarono la riforma costituzionale che prevedeva la riduzione dei. E che ora, di fronte a un esercito di peones che non trovano posto in lista e si mangiano le mani per il clamoroso autogol, possono sorridere beffardamente. Loro, che avevano avvertito per tempo dei rischi di un similedraconiano, non solo nelle liste elettorali ci saranno. Ma, al 99%, saranno tutti rieletti (gli scongiuri sono ammessi). Che giorni, quelli dell'ottobre 2019. Era da poco nato il Conte Bis e Zingaretti, per dimostrare ai neo alleati del Movimento 5 Stelle che il Pd non era più «casta», compì la giravolta. I Dem, che nei primi tre passaggi...