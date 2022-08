Di Marzio | Sirigu è a Villa Stuart per le visite mediche

(Di martedì 9 agosto 2022) Era stato annunciato ieri, ma dovrebbe essere solo questione di ore affinché Salvatorediventi un nuovo giocatore del Napoli. Dopo una lunga trattativa, ieri il club azzurro avrebbe trovato l’accordo per un contratto annuale con opzione da 700mila euro a stagione. In attesa dunque dell’annuncio ufficiale che potrebbe arrivare già in giornata, secondo quanto riferisce Gianluca Disul suo sito , l’ex Torino e Genoa sarebbe arrivato alle 7.30 adove in questi minuti sta sostenendo lecon il club di De Laurentiis. L'articolo ilNapolista.

pezonpe : Occhio a Di Marzio stasera. Intanto mi dite il numero del volo di Sirigu??? -

Calciomercato Sky,Napoli: accordo trovato Calciomercato Napoli - Da Gianluca Didi Sky Sport arrivano gli aggiornamenti sull'accordo trovato dal Napoli con: CalcioNapoli24.it è ...Calciomercato Napoli news:al posto di Ospina Il calciomercato del Napoli ruota attorno al nome del portiere in questo momento. Gianluca Diha spiegato come il rinnovo di Alex Meret possa cambiare le prospettive ...Il Napoli chiude per un nuovo colpo di mercato, visite mediche e firma già in programma. Sarà in panchina a Verona per la prima di Serie A.Meglio tardi che mai, in attesa del titolare che presto si materializzerà. Seguendo le migliori tradizioni di chi fa così da anni e ringraziando ovviamente chi ha citato la fonte Una stagione non molt ...