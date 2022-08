Di Battista: "Non ci sono le condizioni per una mia candidatura" (Di martedì 9 agosto 2022) AGI - "Non ritengo ci siano le condizioni per una mia candidatura alle prossime elezioni politiche". Ad annunciarlo su Facebook è Alessandro Di Battista. "In questi giorni - spiega l'ex deputato M5s - in molti si sono espressi su una mia eventuale candidatura. Ho letto i vostri commenti e vi ringrazio per i suggerimenti e per la vostra stima. In questi giorni ho fatto tutti i passaggi che consideravo necessari per prendere una decisione approfondita. Come potete immaginare non è stato facile". Leggi su agi (Di martedì 9 agosto 2022) AGI - "Non ritengo ci siano leper una miaalle prossime elezioni politiche". Ad annunciarlo su Facebook è Alessandro Di. "In questi giorni - spiega l'ex deputato M5s - in molti siespressi su una mia eventuale. Ho letto i vostri commenti e vi ringrazio per i suggerimenti e per la vostra stima. In questi giorni ho fatto tutti i passaggi che consideravo necessari per prendere una decisione approfondita. Come potete immaginare non è stato facile".

