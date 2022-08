Covid: in Campania risalgono incidenza e ricoveri in intensiva (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 4.112, in Campania, i neo positivi al Covid su 21.183 test esaminati, un numero nettamente superiore rispetto a ieri. Sale il tasso di incidenza che ieri era pari al 18,3% ed oggi è pari al 19,41%. Tre i decessi. Negli ospedali ancora in aumento i ricoveri con 25 posti letto occupati (+1 rispetto a ieri); calo, invece, in degenza con 487 posti letto occupati (-16 rispetto a ieri) L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 4.112, in, i neo positivi alsu 21.183 test esaminati, un numero nettamente superiore rispetto a ieri. Sale il tasso diche ieri era pari al 18,3% ed oggi è pari al 19,41%. Tre i decessi. Negli ospedali ancora in aumento icon 25 posti letto occupati (+1 rispetto a ieri); calo, invece, in degenza con 487 posti letto occupati (-16 rispetto a ieri) L'articolo proviene da Anteprima24.it.

reportrai3 : ??L'emergenza Covid è finita ma la sanità resta in stato di emergenza. A maggio 2020 il Decreto Rilancio stanziava 1… - Agenzia_Ansa : C'è un focolaio di Covid a bordo della nave Ocean Viking, attraccata al porto di Salerno con 387 migranti a bordo.… - sscalcionapoli1 : Regione Campania, positivi su tamponi nelle ultime 24 ore - ANSACampania : Covid: in Campania risalgono incidenza e ricoveri in intensiva - SkyTG24 : Covid Campania, bollettino: 4.112 casi. Tasso di positività al 19,4% -