Camera: no accordo in Giunta su riforma Regolamento (Di martedì 9 agosto 2022) Si è conclusa con un nulla di fatto la riunione della Giunta per il Regolamento della Camera. Nessun accordo neppure sull adeguamento dei quorum legato alla riduzione del numero dei parlamentari. A quanto riferiscono alcuni partecipanti uno dei relatori Simone Baldelli ha proposto di portare oggi stesso il testo in Aula ma il Pd si è opposto perché ritiene necessario intervenire anche sulla disciplina dei gruppi parlamentari con la norma contro i cambi di casacca come avvenuto al Senato.Neanche Italia viva e Leu hanno appoggiato la proposta di Baldelli perché convinti che non ci sarebbe stata la maggioranza assoluta in Aula necessaria per l'approvazione della riforma del Regolamento. Viene riferito anche che Baldelli ha accusato il Pd per il fallimento della riforma a ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 9 agosto 2022) Si è conclusa con un nulla di fatto la riunione dellaper ildella. Nessunneppure sull adeguamento dei quorum legato alla riduzione del numero dei parlamentari. A quanto riferiscono alcuni partecipanti uno dei relatori Simone Baldelli ha proposto di portare oggi stesso il testo in Aula ma il Pd si è opposto perché ritiene necessario intervenire anche sulla disciplina dei gruppi parlamentari con la norma contro i cambi di casacca come avvenuto al Senato.Neanche Italia viva e Leu hanno appoggiato la proposta di Baldelli perché convinti che non ci sarebbe stata la maggioranza assoluta in Aula necessaria per l'approvazione delladel. Viene riferito anche che Baldelli ha accusato il Pd per il fallimento dellaa ...

borghi_claudio : Qui alla Camera ultimo giorno di scuola. C'era l'accordo di chiudere tutti i decreti aperti senza modifiche e ciao.… - you_trend : Stima YouTrend - @CattaneoZanetto: se Sinistra e Verdi si alleano coi 5 Stelle per via dell'accordo tra PD e Azione… - borghi_claudio : Chi vuol far passare un emendamento va nella camera dove il decreto viene convertito in prima lettura, si mette d'a… - gabriele_m88 : @camera_vincenzo Non sono d'accordo, se guardiamo l'italia dal quando è caduto berlusconi 2011 è stata gestita da g… - infoitinterno : Camera: no accordo in Giunta, riforma regolamento slitta dopo elezioni -