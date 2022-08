Calciomercato | Roma Ufficiale | Carles Perez al Celta Vigo

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma, l'uscita di #CarlesPerez direzione @RCCelta - cmdotcom : #Materazzi: 'Scudetto al #Milan? L'#Inter per qualità era superiore. Ora attenzione a questa Roma' - DiMarzio : #Wijnaldum alla @OfficialASRoma ?? prestito con diritto (no obbligo, nemmeno a presenze) di riscatto a 8M:… - LeBombeDiVlad : ???? #Roma protagonista anche sul mercato in uscita ?? Ufficiale #CarlesPerez al #CeltaVigo #LBDV #LeBombeDiVlad… - junews24com : Zaniolo Juve: il Tottenham propone uno scambio alla Roma. ULTIME - -

Lo spagnolo via in prestito con opzione per il trasferimento definitivo.- Laha ufficializzato di "aver raggiunto l'accordo con il Celta Vigo per il trasferimento a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, di Carles Perez". "In giallorosso, ...Commenta per primo Laha raggiunto l'accordo con il Celta Vigo per il trasferimento a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, di Carles Perez. L'attaccante spagnolo ha messo 64 ...Roma, 9 ago. - (Adnkronos) - E' ufficiale la cessione di Carles Perez in prestito dalla Roma al Celta Vigo. A dare l'annuncio il club giallorosso con una nota. "L'As Roma comunica di aver ..."Wijnaldum ha fatto sforzi per venire da noi, questo significa che il nostro progetto ha guadagnato credibilità. Sono davvero felice". Tiago Pinto presenta il centrocampista olandese ex PSG, gran colp ...