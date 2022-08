Calcio: Gasperini scontento 'Mercato? Non è l'Atalanta che mi aspettavo' (Di martedì 9 agosto 2022) "Non so quale possa essere l'obiettivo, lo vedremo strada facendo" BERGAMO - "Era la squadra che mi aspettavo? Certo che no, gli obiettivi erano sicuramente diversi, anche se la società si è impegnata ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 9 agosto 2022) "Non so quale possa essere l'obiettivo, lo vedremo strada facendo" BERGAMO - "Era la squadra che mi? Certo che no, gli obiettivi erano sicuramente diversi, anche se la società si è impegnata ...

