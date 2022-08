Berrettini - choc | ko a Montreal al primo turno! Avanza Carreno

(Di martedì 9 agosto 2022) Esordio con sconfitta ed eliminazione immediata per Matteonel torneo di Atp di. Il tennista romano ha ceduto in due set, col punteggio di 6 - 3, 6 - 2, allo spagnolo Pablo ...

Esordio con sconfitta ed eliminazione immediata per Matteo Berrettini nel torneo di Atp di Montreal. Il tennista romano ha ceduto in due set, col punteggio di 6 - 3, 6 - 2, allo spagnolo Pablo Carreno - Busta, n.23 del ranking mondiale.