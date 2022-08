Al via in piano Ue su risparmio gas: - 15% dal 1 agosto al 15 marzo (Di martedì 9 agosto 2022) - Per far fronte all'intermittenza delle forniture che il Cremlino utilizza per mettere sotto pressione gli acquirenti europei, la Commissione ha previsto anche di poter dichiarare lo stato di allarme Leggi su tg.la7 (Di martedì 9 agosto 2022) - Per far fronte all'intermittenza delle forniture che il Cremlino utilizza per mettere sotto pressione gli acquirenti europei, la Commissione ha previsto anche di poter dichiarare lo stato di allarme

MIsocialTW : #PNRR, al via il “Piano Scuola 4.0”: uno stanziamento di 2,1 miliardi di euro per trasformare 100.000 classi tradiz… - Agenzia_Ansa : Il Senato americano approva il maxi piano contro il cambiamento climatico e sul fronte fiscale con 51 voti a favore… - MusicGavalas : PotW #33: C. Schumann - Piano Trio in g minor, op.17 via /r/classicalmusic - MaremmaOggi : La presentazione della partita di beneficenza tra la nazionale delle religiose e quella delle curvy è passata in s… - Silvio_710719 : @matteosalvinimi Detta così non significa nulla. Vedrete che modulerete piano piano le tasse facendo pagare la diff… -