Abi scrive ai partiti | siamo ancora in emergenza | avanti su crescita

Di martedì 9 agosto 2022

Nella lettera, l'associazione bancaria italiana evidenzia, inoltre, come per l'Italia sia ancora necessario 'rimuovere i vincoli strutturali e attivare politiche economiche chiare e ...A tal fine occorre un contributo significativo anche degli investitori istituzionali",l'. Secondo l'associazione è necessario anche "proseguire con le semplificazioni e la ... Abi scrive ai partiti, ancora emergenza,avanti su crescita (Teleborsa) - La pandemia e la guerra russo- ucraina rendono necessario che il percorso di crescita dell'economia italiana non si interrompa, anche perché il livello del reddito complessivo ..."Siamo ancora in emergenza e occorre crescere". Questo il monito lanciato in una lettera dal presidente dell'Associazione bancaria italiana, Antonio Patuelli, e dal direttore generale, Giovanni Sabati ...