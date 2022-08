Treviso, a 9 anni pulisce le strade del suo quartiere: premiato dal sindaco (Di lunedì 8 agosto 2022) Filippo Flora da un anno è impegnato con scopa e coni stradali: ora ha ricevuto un attestato di benemerenza «per il suo senso civico, la sua sensibilità e la sua attenzione all’ambiente» Leggi su corriere (Di lunedì 8 agosto 2022) Filippo Flora da un anno è impegnato con scopa e coni stradali: ora ha ricevuto un attestato di benemerenza «per il suo senso civico, la sua sensibilità e la sua attenzione all’ambiente»

fanpage : È libero e ha già lasciato l’Italia il ragazzino di 15 anni condannato per avere aggredito e accoltellato Marta Nov… - Luxgraph : Treviso, a 9 anni pulisce le strade del suo quartiere: premiato dal sindaco #corriere #news #2022 #italy #world… - tribuna_treviso : Il bambino di 9 anni premiato in Comune dal sindaco Conte. «Un esempio per tutti e un segno di amore per il suo cap… - tribuna_treviso : Étienne Klein, direttore della ricerca presso la Commissione francese per le energie alternative e l'energia atomic… - Paoloenientepiu : @giorgio_gori @GiuseppeConteIT @gualtierieurope @matteolepore @BeppeSala @DarioNardella @SergioGiordani_… -