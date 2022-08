Schroeder graziato per ora dal suo partito | l’ex cancelliere tedesco rischia ancora l’espulsione dall’Spd per il lavoro con Gazprom

(Di lunedì 8 agosto 2022)Gerhardpuò restare nel suo storico, l’Spd. È quanto deciso dalla commissione arbitrale del sottodistretto Spd di Hannover, doveè iscritto alnon avrebbe quindi violato le regole del, con il suo impegno nei confronti delle aziende statali russe, in particolare per. La commissione interna non è riuscita trovare prove per Schröder escluderlo dal. La decisione potrà essere impugnata entro due settimane., oggi 78enne, è stato a lungo criticato per la sua vicinanza al Cremlino . È considerato un caro amico del ...

