Sassuolo | furia Berardi dopo il KO col Modena | insegue un tifoso Video

1 Ilesce dalla Coppa Italia e Domenico Berardi perde la testa. L'attaccante neroverde, autore di un gol su rigore, si è reso protagonista di uno spiacevole episodio dopo la partita persa 3 - 2 in ...... l'attaccante neroverde irritato dopo gli insulti di alcuni tifosi Domenico Berardi furioso all'esterno dello stadio Braglia dopo la partita tra Modena e: l'attaccante neroverde irritato ...Momenti di grande tensione al termine di Modena-Sassuolo, sfida valida per la Coppa Italia. La gara si è conclusa con un sorprendente 3-2, l’eliminazione della squadra di Serie A è stata pesantissima.Mentre Giovanni Carnevali pensa al mercato (ancora da definire le situazioni di Pinamonti in entrata e Raspadori in uscita), il Sassuolo di Dionisi esce inaspettatamente dalla Coppa Italia per mano de ...