Riforma pensioni 2023 | a chi credere? Quota 41 e via dai 62 anni con penalità 1 5% annuo

(Di lunedì 8 agosto 2022) Dopo la caduta del Governo ed il ‘panico’ iniziale dei pensionandi relativamente al fatto che gennaio é sempre più vicino e l’istabilità governativa rischia di rinviare nuovamente unadelleche li salvi dal ritorno in toto della Legge Fornero, in molti hanno iniziato a leggere gli articoli di giornali che parlano di proposte, di prime dichiarazioni dei vari esponenti politici, insomma il dubbio, per molti é che si sia già aperta la campagna elettorale, ma che in verità tutto si traduca in promesse vuote post voto. Di chi fidarsi allora? Vi é un grupo Facebook nato da poco UTP, l’acronimo sta per ‘uniti per la tutela della pensione‘ che grazie al fondatore nonché nostro editorialista, noto a molti dei nostri lettori, Mauro Marino ha stilato una propostache racchiude i desiderata cardine dei futuri ...

zazoomblog : Riforma pensioni 2023: Opzione donna e Ape social prorogate? Parla Ferrari (Cgil) - #Riforma #pensioni #2023:… - progfox99 : @DavidMartini85 @thomas_lanzi @BarbascuraX La riforma delle pensioni è partita dal 2010 per poi finalizzati nel 201… - Pacaco63 : Spiegatemi perché un' operaio, un'operaia, un disoccupato, una disoccupata, un pensionato o una pensionata dovrebbe… - TreizeJeanne : @squopellediluna Guarda cosa mi fai venire in mente... Ricordo quando da studentessa partecipavo a scioperi GENERAL… - GiannettiMarco : Potrei votare soltanto chi promette una riforma delle pensioni giusta es. Max 35 anni di contributi max età pension… -

Per quanto riguarda leè stato inserito nel Manifesto il ripristino quota 96 con riscatto ... Per quanto riguarda l'Inclusione è richiesta la revisione dellasul sostegno, dai posti in ...... ma i risultati complessivi dellasi vedranno non prima di dieci anni. Protesta docente ... Emendamenti possibilinovità oggi lunedì della settimana su quota 100, opzione donna, quota 41 ...Quando va in pensione un autotrasportatore Quanti anni ci vogliono per andare in pensione con lavoro usurante Quanto è la pensione di un camionistaRiforma pensioni 2022, ecco perchè in assenza di una riforma l'incremento delle pensioni previsto dal decreto aiuti bis non basta a sopportare l'inflazione.