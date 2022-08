Ramo di platano cade alla casermetta San Pietro - Cronaca - lanazione.it

(Di lunedì 8 agosto 2022) Ildi unè caduto ieri pomeriggio, intorno alle 17,30, nei pressi dellaSan(sede dei Balestrieri). L'episodio ha provocato per fortuna solo spavento, nessuna persona è ...

Ildi unè caduto ieri pomeriggio, intorno alle 17,30, nei pressi della casermetta San Pietro (sede dei Balestrieri). L'episodio ha provocato per fortuna solo spavento, nessuna persona è ...Lucca, l'albero caduto (Alcide) Nel pomeriggio di domenica 7 agosto, alle 17.30, a Lucca nei pressi della casermetta San Pietro (sede dei Balestrieri), è caduto ildi un, ostruendo l'area sottostante. Immediatamente è intervenuto il corpo della Polizia municipale per mettere in sicurezza la zona. Sul posto anche il sindaco, l'assessore ai lavori ... Ramo di platano cade alla casermetta San Pietro L’episodio ha provocato solo spavento, nessuna persona è rimasta ferita né ci sono stati danni alle cose o alle persone. Sul posto sindaco e assessore ...Lucca, 7 agosto 2022 - Nel pomeriggio di domenica 7 agosto, alle 17.30, a Lucca nei pressi della casermetta San Pietro (sede dei Balestrieri), è caduto il ramo di un platano , ostruendo l'area sottost ...