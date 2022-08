Rai 3 é ufficiale | Fatta fuori anche lei: palinsesto nel ciclone totale (Di lunedì 8 agosto 2022) Arriva la conferma ufficiale e la conduttrice sparisce dal palinsesti di Rai 3. Cosa sta succedendo in queste ore? Rai 3Nelle ultime settimane il palinsesto di Rai 3 ha subito diverse modifiche. I vertici infatti stanno procedendo con varie decisioni, anche visto il momento di attualità che ha cambiato tutta la programmazione. In vista infatti delle elezioni previste il 25 settembre, ripartiranno anticipatamente già da fine agosto i talk show politici più importanti della rete. Così Bianca Berlinguer anticipa con il suo Carta bianca e Agorà estate si é allungata fino alle 12. Negli ultimi giorni c’è stato un rimpasto vero e proprio di tutta la programmazione delle nostre reti televisive, tanto che il pubblico è rimasto un po’ disorientato. Vediamo invece che cosa è accaduto nelle ultime ore perché la notizia é ... Leggi su specialmag (Di lunedì 8 agosto 2022) Arriva la confermae la conduttrice sparisce dal palinsesti di Rai 3. Cosa sta succedendo in queste ore? Rai 3Nelle ultime settimane ildi Rai 3 ha subito diverse modifiche. I vertici infatti stanno procedendo con varie decisioni,visto il momento di attualità che ha cambiato tutta la programmazione. In vista infatti delle elezioni previste il 25 settembre, ripartiranno anticipatamente già da fine agosto i talk show politici più importanti della rete. Così Bianca Berlinguer anticipa con il suo Carta bianca e Agorà estate si é allungata fino alle 12. Negli ultimi giorni c’è stato un rimpasto vero e proprio di tutta la programmazione delle nostre reti televisive, tanto che il pubblico è rimasto un po’ disorientato. Vediamo invece che cosa è accaduto nelle ultime ore perché la notizia é ...

zazoomblog : La RAI perde uno dei suoi volti più amati: l’addio adesso é ufficiale - #perde #volti #amati: #l’addio #adesso - Daviderel4 : RT @LauraPaxia: Ieri ho presentato un’interrogazione per sapere come mai nei tg Rai della sera non è stata data la giusta attenzione alle d… - Massimi64685567 : @tdrclaudio La 7 rete ufficiale della sinistra per la campagna elettorale senza spese e senza controllo. E trenta a… - MaxZarva : @kirkfranci @Cris_quella La stessa Fridrikh di svesda (canale ufficiale dell'esercito russo) in un intervento sulla… -