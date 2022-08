Prato, 31enne muore due giorni dopo la visita in pronto soccorso. Aperta un’inchiesta (Di lunedì 8 agosto 2022) La Procura di Prato ha aperto un’inchiesta e ha disposto l’autopsia sul corpo di un uomo di 31 anni che è morto dopo essere stato dimesso dall’ospedale. Gli inquirenti hanno acquisito la cartella clinica di Jonathan Gaddo Giusti che si era sentito male e il 4 agosto era andato al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano di Prato. dopo una serie di esami l’uomo era stato dimesso con la diagnosi “dolore toracico”, due giorni dopo un altro malore e la morte. “Hanno lasciato morire mio figlio, 31enne, per infarto, da solo, a casa, dopo una diagnosi di congestione – aveva scritto sul proprio profilo Facebook la madre del 31enne – Lotto per non farlo portare via prima di aver fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) La Procura diha apertoe ha disposto l’autopsia sul corpo di un uomo di 31 anni che è mortoessere stato dimesso dall’ospedale. Gli inquirenti hanno acquisito la cartella clinica di Jonathan Gaddo Giusti che si era sentito male e il 4 agosto era andato aldell’ospedale Santo Stefano diuna serie di esami l’uomo era stato dimesso con la diagnosi “dolore toracico”, dueun altro malore e la morte. “Hanno lasciato morire mio figlio,, per infarto, da solo, a casa,una diagnosi di congestione – aveva scritto sul proprio profilo Facebook la madre del– Lotto per non farlo portare via prima di aver fatto ...

