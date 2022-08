OPPO e OnePlus hanno bloccato le vendite di smartphone in Germania

TuttoAndroid : OPPO Find N, X5 e OnePlus 10 Pro: la ColorOS 13 con Android 13 per i beta tester #android #android13 - karn0v : Dimenticato OnePlus tra Samsung e Oppo - RamlautanB : RT @fusionballtwee1: @evleaks Oppo A96 5G - China Oppo F21 Pro 5G - Asia(??) Oppo Reno7 Z - Asia Oppo Reno7 Lite - Europe Oppo Reno8 Lite-… - fusionballtwee1 : @evleaks Oppo A96 5G - China Oppo F21 Pro 5G - Asia(??) Oppo Reno7 Z - Asia Oppo Reno7 Lite - Europe Oppo Reno8 Lit… - rana_adnan890 : RT @mastechofficial: Oppo Reno8,Xiaomi 12T Pro,Vivo V25e,OnePlus 9,realme 9 Opinion,Galaxy Z ... -

Everyeye Tech

Oltre alla Germania, Nokia ha citato in giudizioe altre società di proprietà di BBK come Realme e Vivo in Francia, Finlandia, Svezia, Spagna, Regno Unito e Paesi Bassi per la ...... in arrivo il Google Pixel Fold News Smart Device Lo smartphone10T 5G, il ritorno di un flagship Audio News Enco Free 2i, le cuffie wirelesssotto i 100 euro News Le soluzioni Trust per ... Bloccate vendite smartphone OPPO e OnePlus in Germania: accadrà anche in Italia Oppo e OnePlus hanno interrotto la vendita dei propri smartphone in Germania, a causa di una disputa in corso tra le aziende e Nokia, riguardo l'utilizzo di alcuni brevetti legati alla tecnologia 4G.Oppo e OnePlus hanno smesso di vendere i loro telefoni cellulari in Germania e potrebbero dover affrontare problemi simili anche in altri paesi dell'Unione Europea.