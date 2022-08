Nuova squadra per Udogie | c’è l’accordo | i dettagli dell’affare

(Di lunedì 8 agosto 2022) Una fuga di cervelli…anzi di calciatori, talenti pregiati e da tenere sott’occhio. Dopo Scamacca e Viti alla lista dei calciatori italiani che continueranno la loro carriera all’estero si aggiungerà dal prossimo anno anche DestinyUdinese Tottenham Il gioiellino italiano dell’Udinese era ricercato da moltissime squadre in Italia, ma soprattutto anche all’estero. Dopo che alcuni si sono defilati ecco che alla fine a spuntarla sarà il Tottenham di Antonio Conte. Ebbene sì gli Spurs in serata hanno raggiunto un accordo con il club friuliano per il cartellino del ragazzo che vestirà la maglia del Tottenham solamente il prossimo anno, infatti è stato confermato il prestito ancora per un anno all’Udinese. Un affare da 20 milioni nelle casse dell’Udinese (per poi arrivare a un totale di 26 compresi i bonus). Un colpo per il futuro da ...

Volley, Lorenzo Bonami a piedi fino a Siena, la sua nuova squadra: «Lavoro con la mental coach di Jacobs» Dybala e Pellegrini a creare gioco, Abraham a dare fisicità, centimetri, a fare da sponda e giocatori come Zaniolo e Wijnaldum ad attaccare gli spazi Proprio l'olandese potrebbe essere l'elemento di r ...Primo tempo gettato via, secondo tempo ripreso in mano in pochi minuti, prima della nuova frittata. Finisce 3-2 per la Cremonese, sul neutro di Ferrara. La Ternana è battuta in Coppa Italia ...