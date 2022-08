Non solo Kepa e Keylor Navas: contatti del Napoli con un altro portiere (Di lunedì 8 agosto 2022) In queste ore si sta intensificando il calciomercato del Napoli, con gli azzurri alle prese con trattative sia in entrata che in uscita. Una delle questioni da risolvere è quella relativa al portiere, con Giuntoli a caccia di uno tra Kepa del Chelsea o Keylor Navas del PSG. Al momento il preferito pare essere il costaricano, visto che con il PSG sono in corso anche contatti per la cessione di Fabian Ruiz. Le due trattative non sarebbero legate, ma il Napoli pare voglia proporre un prestito biennale con ingaggio pagato al 50% al club francese. Nelle prossime ore se ne saprà di più. FOTO: Getty – Sirigu Eppure non solo un estremo difensore, il Napoli è alla ricerca anche di un secondo portiere che possa ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 8 agosto 2022) In queste ore si sta intensificando il calciomercato del, con gli azzurri alle prese con trattative sia in entrata che in uscita. Una delle questioni da risolvere è quella relativa al, con Giuntoli a caccia di uno tradel Chelsea odel PSG. Al momento il preferito pare essere il costaricano, visto che con il PSG sono in corso ancheper la cessione di Fabian Ruiz. Le due trattative non sarebbero legate, ma ilpare voglia proporre un prestito biennale con ingaggio pagato al 50% al club francese. Nelle prossime ore se ne saprà di più. FOTO: Getty – Sirigu Eppure nonun estremo difensore, ilè alla ricerca anche di un secondoche possa ...

