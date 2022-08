Mondiali, Lahm: «In Qatar non si rispettano i diritti umani» (Di lunedì 8 agosto 2022) Le parole dell’ex capitano della Germania Philipp Lahm sui Mondiali in Qatar: «Li seguirò a casa, non sono entusiasta da tifoso di volare lì» Intervistato da Kicker, l’ex capitano della Germania campione del mondo, Philipp Lahm, ha commentato la decisione di assegnare i Mondiali al Qatar. Di seguito le sue parole. «Non faccio parte della delegazione e non sono entusiasta di volare lì come tifoso, seguirò il torneo da casa. I diritti umani dovrebbero svolgere un ruolo importante nell’assegnazione dei tornei. Se un paese, che va male in questo settore, ottiene l’assegnazione allora capisci su quali criteri si basava la decisione». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 agosto 2022) Le parole dell’ex capitano della Germania Philippsuiin: «Li seguirò a casa, non sono entusiasta da tifoso di volare lì» Intervistato da Kicker, l’ex capitano della Germania campione del mondo, Philipp, ha commentato la decisione di assegnare ial. Di seguito le sue parole. «Non faccio parte della delegazione e non sono entusiasta di volare lì come tifoso, seguirò il torneo da casa. Idovrebbero svolgere un ruolo importante nell’assegnazione dei tornei. Se un paese, che va male in questo settore, ottiene l’assegnazione allora capisci su quali criteri si basava la decisione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

