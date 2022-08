“Mondiali in Qatar? Non vado dove non ci sono diritti umani”, la scelta dell’ex capitano tedesco Philipp Lahm (Di lunedì 8 agosto 2022) Non è più un calciatore professionista dall’estate del 2017, quando appese gli scarpini al chiodo dopo l’ennesimo successo in campionato con la maglia del suo Bayern Monaco. Squadra di cui è stato uno storico capitano, stesso ruolo ricoperto con la maglia della sua Nazionale durante il trionfo Mondiale nel 2014. Ma Philipp Lahm resta una delle voci più importanti del calcio tedesco, tanto da esser stato nominato direttore dei prossimi Campionati Europei che si terranno proprio nella sua patria nel 2014. Per questo il suo pensiero e il suo mancato viaggio in direzione Qatar in vista del Mondiale in programma in inverno sono destinati a fare rumore. Philipp Lahm spiega perché non andrà in Qatar per i Mondiali Nella sua ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Non è più un calciatore professionista dall’estate del 2017, quando appese gli scarpini al chiodo dopo l’ennesimo successo in campionato con la maglia del suo Bayern Monaco. Squadra di cui è stato uno storico, stesso ruolo ricoperto con la maglia della sua Nazionale durante il trionfo Mondiale nel 2014. Maresta una delle voci più importanti del calcio, tanto da esser stato nominato direttore dei prossimi Campionati Europei che si terranno proprio nella sua patria nel 2014. Per questo il suo pensiero e il suo mancato viaggio in direzionein vista del Mondiale in programma in invernodestinati a fare rumore.spiega perché non andrà inper iNella sua ...

