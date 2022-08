Mauro Icardi furioso per le allusioni sulla presunta crisi con Wanda (Di lunedì 8 agosto 2022) Icardi furioso sui social Qualche giorno fa dall’Argentina è giunta la notizia che tra Mauro Icardi e Wanda Nara si sarebbe arrivati alla rottura definitiva. Questo a causa di un audio emerso in cui la procuratrice fa sapere alla sua dipendente Carmen di essere intenzionata a portare avanti le pratiche del divorzio. Subito l’attaccante del L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 8 agosto 2022)sui social Qualche giorno fa dall’Argentina è giunta la notizia che traNara si sarebbe arrivati alla rottura definitiva. Questo a causa di un audio emerso in cui la procuratrice fa sapere alla sua dipendente Carmen di essere intenzionata a portare avanti le pratiche del divorzio. Subito l’attaccante del L'articolo proviene da Novella 2000.

