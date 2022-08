Letta perde Calenda e scopre il fallimento del suo progetto politico-elettorale (Di lunedì 8 agosto 2022) Ha vinto “la ditta” ancora una volta. A dispetto dei proclami delle ultime settimane Enrico Letta ha scelto l’assetto del vecchio centrosinistra, anzi, forse solo della sinistra. Cestinata l’agenda Draghi, imbarcati assistenzialisti e ambientalisti radicali, messo fuori Renzi e portato Calenda alla reazione con la rottura dell’alleanza. La ricerca di una coalizione ampia a tutti i costi da parte di Letta sono comprensibili perché il centrodestra è in vantaggio nei sondaggi e la legge elettorale richiede coalizioni ampie sui collegi, ma il come si è giunti a questo punto, con l’unico accordo in piedi tra Pd, Sinistra Italia e Verdi offre spunti di riflessione. Dopo la crisi del governo Draghi per mano di Giuseppe Conte, il Pd ha iniziato una campagna martellante sull’agenda Draghi - un programma di governo di sei mesi ... Leggi su panorama (Di lunedì 8 agosto 2022) Ha vinto “la ditta” ancora una volta. A dispetto dei proclami delle ultime settimane Enricoha scelto l’assetto del vecchio centrosinistra, anzi, forse solo della sinistra. Cestinata l’agenda Draghi, imbarcati assistenzialisti e ambientalisti radicali, messo fuori Renzi e portatoalla reazione con la rottura dell’alleanza. La ricerca di una coalizione ampia a tutti i costi da parte disono comprensibili perché il centrodestra è in vantaggio nei sondaggi e la leggerichiede coalizioni ampie sui collegi, ma il come si è giunti a questo punto, con l’unico accordo in piedi tra Pd, Sinistra Italia e Verdi offre spunti di riflessione. Dopo la crisi del governo Draghi per mano di Giuseppe Conte, il Pd ha iniziato una campagna martellante sull’agenda Draghi - un programma di governo di sei mesi ...

angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Salvini sfida il campione di braccio di ferro e perde: Come sarà con Letta il 25 settembre - Sadachbia777 : RT @ChanceGardiner: Quindi il PD perde Calenda e si tiene Di Maio, Brunetta, Carfagna e Gelmini. Un vero affare. Letta è un vincente nato. - glooit : Letta perde Calenda e scopre il fallimento del suo progetto politico-elettorale leggi su Gloo… - ErmesFerrari4 : @sole24ore Con Letta e la sua Banda Bassotti ? Non perde nemmeno Calenda da solo , immaginarsi Salvini e cDX. Però… - MoraraMorara : RT @sole24ore: Salvini sfida il campione di braccio di ferro e perde: Come sarà con Letta il 25 settembre - Il Sole 24 ORE -