Inter | ufficiale la risoluzione di Sanchez | può firmare col Marsiglia

(Di lunedì 8 agosto 2022) L’e Alexishanno trovato l’accordo per laconsensuale del contratto che lega il club e l’attaccante. Il cileno incasserà 5 milioni di euro come buon’uscita e può quindicon l’Olympiqueper iniziare una nuova avventura in Ligue 1. Perè pronto un biennale da 2.5 milioni di euro a stagione. “FCnazionale Milano comunica di aver trovato l’accordo per laconsensuale del contratto dell’attaccante cileno Alexis– si legge nel comunicato nerazzurro – Il Club desidera ringraziare Alexis per le sue tre stagioni in nerazzurro culminate con la conquista di tre trofei e gli augura il meglio per il prosieguo della carriera”. SportFace.