Così gli hacker nord coreani di Lazarus simulano colloqui di lavoro per Coinbase rubando dati sulle criptovalute (Di lunedì 8 agosto 2022) Metti un colloquio di lavoro con un hacker. Ovviamente, le malcapitate vittime non sanno nulla e – in totale buona fede – accettano di scaricare un file con le presunte istruzioni per il nuovo lavoro. Il file, in realtà, è un malware che può accedere a diverse informazioni riservate. È la nuova tecnica di social engineering messa in piedi da Lazarus, il noto gruppo di hacker nord-coreano, secondo quanto riportato da un'analisi fatta da Bleeping Computer, che a sua volta ha utilizzato come fonte la ricerca fatta dai ricercatori in cybersicurezza di Malwarebytes. Gli hacker si avvicinano alla vittima sfruttando il nome di Coinbase, tra le più importanti aziende di criptovalute. Attraverso che tramite? Basta mettere un ...

