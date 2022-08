Aurora Ramazzotti alle donne: “Gli uomini non sanno dov’è la clitoride? Diteglielo, altrimenti è colpa vostra” (Di lunedì 8 agosto 2022) Passi per il punto G, che ha fatto interrogare intere generazioni sula sua esatta collocazione. Ma davvero ci sono tanti uomini che non sanno nemmeno dov’è la clitoride? Aurora Ramazzotti pensa di sì. Così la figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker decide di improvvisare una lezione di educazione sessuale mentre viaggia in treno. Obiettivo: migliorare la vita sessuale delle donne, educando i maschi carenti persino nei fondamentali. Il problema è proprio la clitoride. Così, mentre la carrozza sferraglia sui binari, Aurora smanetta sullo smartphone. Nelle sue storie di Instagram descrive, evidentemente con ironia, una situazione imbarazzante: “Lui che sfrega le labbra pensando di beccare il clito”. Lo pensa, ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Passi per il punto G, che ha fatto interrogare intere generazioni sula sua esatta collocazione. Ma davvero ci sono tantiche nonnemmenolapensa di sì. Così la figlia di Erose di Michelle Hunziker decide di improvvisare una lezione di educazione sessuale mentre viaggia in treno. Obiettivo: migliorare la vita sessuale delle, educando i maschi carenti persino nei fondamentali. Il problema è proprio la. Così, mentre la carrozza sferraglia sui binari,smanetta sullo smartphone. Nelle sue storie di Instagram descrive, evidentemente con ironia, una situazione imbarazzante: “Lui che sfrega le labbra pensando di beccare il clito”. Lo pensa, ma ...

Gio__91 : @fedeperrone93 Eccola, la solita femminista che da del frustrato a tutti. Sarà mica un caso che sta poretta di auro… - Ma79Silvia : @djegerdf Con Aurora Ramazzotti hai detto tutto! - somerkeygraham : Per non parlare del fatto che Aurora Ramazzotti con due semplici parole ha fatto andare in tendenza la parola 'clit… - elena_ele6 : RT @aedan83: Sogno un mondo in cui Aurora Ramazzotti dice le cose e la gente la ignora. - giastevenz : RT @matiofubol: Collab Aurora Ramazzotti X PlayLover Academy, corso completo su cosa sia la clitoride, su dove sia la clitoride, su come tr… -