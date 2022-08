Appello per il clima, quasi 100 mila firme: anche quella del sindaco Gori (Di lunedì 8 agosto 2022) C’è anche il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, tra i firmatari della lettera aperta che la Società Italiana per le Scienze del clima ha rivolto alla politica italiana. Bergamo è impegnata a centrare gli obiettivi della Agenda 2030 Onu, in quanto selezionata dalla Commissione Europea per la missione “climate-neutral and smart cities al 2030”. “Chiediamo con forza alla politica di considerare la crisi climatica come un problema prioritario da affrontare, perché mina alla base tutto il nostro futuro’ si legge nel testo della petizione lanciata da Green&Blue, la sezione di approfondimento sull’ambiente di Repubblica. Grazie all’adesione di vari gruppi ambientalisti, dal Wwf ai giovani dei Fridays For Future, l’Appello si sta diffondendo e, nella mattina di lunedì, è ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 8 agosto 2022) C’èildi Bergamo, Giorgio, tra i firmatari della lettera aperta che la Società Italiana per le Scienze delha rivolto alla politica italiana. Bergamo è impegnata a centrare gli obiettivi della Agenda 2030 Onu, in quanto selezionata dalla Commissione Europea per la missione “te-neutral and smart cities al 2030”. “Chiediamo con forza alla politica di considerare la crisitica come un problema prioritario da affrontare, perché mina alla base tutto il nostro futuro’ si legge nel testo della petizione lanciata da Green&Blue, la sezione di approfondimento sull’ambiente di Repubblica. Grazie all’adesione di vari gruppi ambientalisti, dal Wwf ai giovani dei Fridays For Future, l’si sta diffondendo e, nella mattina di lunedì, è ...

