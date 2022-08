Anzio | il Comune attiva “Freebook” | la piattaforma per prenotare libri scolastici

(Di lunedì 8 agosto 2022)– E’da questa mattina, lunedì 8 agosto, laper la fornitura gratuita deidi testo agli alunni della scuola primaria residenti ad. Anche per l’A.S. 2022/2023 le famiglie degli alunni delle scuole primarie potranno facilmentedi testo, in qualsiasi momento, comodamente da casa, prima dell’inizio dell’anno scolastico 2022/2023 Il servizio online, già sperimentato con successo nel precedente anno scolastico, consente digratuitamente i testi presso le librerie accreditate, accedendo allacon il codice fiscale dell’alunno. I genitori sono invitati a prendere visione dell’Avviso, del Manuale e dell’elenco delle ...

Mondo3 : #WINDTRE continua ad estendere i servizi in fibra ultrabroadband nel Lazio e porta la rete di Open Fiber nel comune… - OpenFiberIT : Il Comune di #Anzio sempre più connesso: #OpenFiber ha investito 8 milioni di euro per cablare 17mila edifici. Il… - glibralato : tutte balneabili le spiagge nel comune di Anzio -

Per bene e per tempo è il titolo dato all'incontro che si è tenuto adil 28 luglio e che ha riunito i maggiori esponenti del centrosinistra della città. Si è voluto ... un progettoche ...Una produzione Le città visibili, Ministero dei Beni Culturali, Regione Emilia - Romagna,... ha sparato a un barman adRimini: anche i bagnini hanno il loro inno. "Angeli Rossi" di ...ROMA – WindTre continua ad estendere i servizi in fibra ultrabroadband nel Lazio e porta la rete di Open Fiber nel comune di Anzio. L’azienda conferma il ...WindTre continua ad estendere i servizi in fibra ultrabroadband nel Lazio e porta la rete di Open Fiber nel comune di Anzio. L’azienda conferma il proprio impegno per ...