Antartide, il ghiaccio si scioglie sempre di più: è al minimo storico (Di lunedì 8 agosto 2022) In Antartide l’estensione del ghiaccio marino ha raggiunto, quest’anno, il suo valore più basso per il mese di luglio. È del 7% inferiore alla media dei 44 anni di dati satellitari monitorati e ben al di sotto del record di dati precedente. La situazione è meno drammatica al Polo Nord. Lo rileva il Copernicus Climate Change Service che, implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea, pubblica regolarmente bollettini climatici mensili. Si tratta di una struttura che l’Unione europea finanzia. L’Oceano meridionale, spiega Copernicus in una nota, “è stato interessato da estese aree di concentrazione del ghiaccio marino inferiori alla media. Dai mari di Amundsen e Bellingshausen fino all’area settentrionale del mare di Weddell, così come in gran parte dell’Oceano ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 8 agosto 2022) Inl’estensione delmarino ha raggiunto, quest’anno, il suo valore più basso per il mese di luglio. È del 7% inferiore alla media dei 44 anni di dati satellitari monitorati e ben al di sotto del record di dati precedente. La situazione è meno drammatica al Polo Nord. Lo rileva il Copernicus Climate Change Service che, implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea, pubblica regolarmente bollettini climatici mensili. Si tratta di una struttura che l’Unione europea finanzia. L’Oceano meridionale, spiega Copernicus in una nota, “è stato interessato da estese aree di concentrazione delmarino inferiori alla media. Dai mari di Amundsen e Bellingshausen fino all’area settentrionale del mare di Weddell, così come in gran parte dell’Oceano ...

karda70 : RT @Today_it: Sempre meno ghiaccio in Antartide: è ai minimi storici - telodogratis : Sempre meno ghiaccio in Antartide: è ai minimi storici - Mafara72 : RT @romatoday: Sempre meno ghiaccio in Antartide: è ai minimi storici - romatoday : Sempre meno ghiaccio in Antartide: è ai minimi storici - Today_it : Sempre meno ghiaccio in Antartide: è ai minimi storici -