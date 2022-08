Venaria | 73enne uccide a bastonate sua moglie

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 7 agosto 2022) Ennesima notizia di cronaca nera, in questa calda, caldissima estate. Ennesimo episodio violento. Ancora una volta infatti, siamo di fronte a un femminicidio. Ancora pochi i dettagli, il tanto che basta a comprendere quello che sarebbe successo poche ore fa, in provincia di Torino. Un uomo di 73 anni in seguito ad una lite ha ucciso ala74enne questa mattina a, in provincia di Torino. Sul posto, nell’alloggio di via Natale Sandre 14/1, sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia, dopo l’allarme dato dai vicini di casa, che hanno sentito la coppia litigare e urlare. Nonostante la chiamata dei vicini, quando i soccorsi sono arrivati, per la donna, non c’era nulla da fare. Aun uomo ha ucciso suaL’omicidio sarebbe ...