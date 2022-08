Tutti al mare, tutti al mare. Per i problemi c’è tempo (Di domenica 7 agosto 2022) Come oramai non succedeva dalla comparsa del Covid-19, lo scorso sabato l’Italia, o almeno buona parte di essa, ha chiuso per ferie. Fino all’ultimo i dubbi che ciò sarebbe accaduto erano piuttosto diffusi, ma alla fine esodo è stato, addirittura da bollino nero per la circolazione automobilistica. A voler essere realisti non ricorrerebbe quasi nessuno dei presupposti per chiudere baracca e burattini, partendo dal virus che continua a mietere vittime quasi indisturbato per arrivare alla osservazione della situazione economica, che segnala che un numero sempre crescente di italiani non riesce a mettere insieme il pranzo con la cena. A volerlo essere più del re, c’è da tener presente che ogni corda, tirata troppo, si spezza e tanto ha spinto a staccare chi era al pezzo ormai da troppo tempo. Del resto nel villaggio non è stato mai messo in dubbio da quel di che vale piu ... Leggi su ildenaro (Di domenica 7 agosto 2022) Come oramai non succedeva dalla comparsa del Covid-19, lo scorso sabato l’Italia, o almeno buona parte di essa, ha chiuso per ferie. Fino all’ultimo i dubbi che ciò sarebbe accaduto erano piuttosto diffusi, ma alla fine esodo è stato, addirittura da bollino nero per la circolazione automobilistica. A voler essere realisti non ricorrerebbe quasi nessuno dei presupposti per chiudere baracca e burattini, partendo dal virus che continua a mietere vittime quasi indisturbato per arrivare alla osservazione della situazione economica, che segnala che un numero sempre crescente di italiani non riesce a mettere insieme il pranzo con la cena. A volerlo essere più del re, c’è da tener presente che ogni corda, tirata troppo, si spezza e tanto ha spinto a staccare chi era al pezzo ormai da troppo. Del resto nel villaggio non è stato mai messo in dubbio da quel di che vale piu ...

