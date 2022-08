Siviglia, Isco si sacrifica: ecco la cifra monstre tagliata dal suo stipendio (Di domenica 7 agosto 2022) Isco al Siviglia è cosa fatta. Lo spagnolo si era svincolato dal Real Madrid e, come rivela As, ha sacrificato parte del suo stipendio... Leggi su calciomercato (Di domenica 7 agosto 2022)alè cosa fatta. Lo spagnolo si era svincolato dal Real Madrid e, come rivela As, hato parte del suo...

DiMarzio : #Calciomercato #Liga | @SevillaFC, principio d'accordo con #Isco: firmerà un biennale ?? - TuttoMercatoWeb : Isco è del Siviglia! L'annuncio del club andaluso: principio di accordo con l'ex Real Madrid - LazioSpace : #LuisAlberto-#Siviglia tutto ormai chiuso per ingaggio #Isco? Non credo, avevo detto lunedì-martedì contatti, incon… - CMondavio : RT @danimagli: Luis Alberto-Siviglia tutto ormai chiuso per ingaggio Isco? Mmmmmmm...non credo, avevo detto lunedì-martedì contatti, incont… - danimagli : Luis Alberto-Siviglia tutto ormai chiuso per ingaggio Isco? Mmmmmmm...non credo, avevo detto lunedì-martedì contatt… -