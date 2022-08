Scoperti armadi e bauli a Pompei Ecco come viveva il ceto medio - Cronaca - quotidiano.net

VincenzoIanno16 : RT @Adnkronos: Armadi con tutte le stoviglie e bauli: a #Pompei spunta la casa del ceto medio. - enricobruschi2 : RT @Adnkronos: Armadi con tutte le stoviglie e bauli: a #Pompei spunta la casa del ceto medio. - cintamtam : RT @Adnkronos: Armadi con tutte le stoviglie e bauli: a #Pompei spunta la casa del ceto medio. - Adnkronos : Armadi con tutte le stoviglie e bauli: a #Pompei spunta la casa del ceto medio. -

Si tratta in particolare di piatti, vasi, anfore, oggetti in vetro e terracotta lasciati in bauli e, abbandonati frettolosamente durante la catastrofe e recuperati oggi con gli strumenti dello ...La vita del ceto medio approfondimento Pompei,2 corpi intatti nella villa di Civita Giuliana. FOTO Si tratta, sottolinea Zuchtriegel, di 'Una realtà che riguardava una gran parte della ...Nuova scoperta nel parco archeologico di Pompei, nell’area nord della Regio V, uno dei grandi quartieri della città antica: piccoli ambienti arredati sono stati rinvenuti attorno al sontuoso larario c ...Sono stati rivenuti gli arredi della domus del "Larario" nella Regio V, uno dei grandi quartieri della città antica ...