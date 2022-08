Sardinia Cup 2022 | Setterosa chiude con un ko | passa la Spagna 11-9

Leggi su sportface

(Di domenica 7 agosto 2022) Finisce con una sconfitta laCupdel, che ha ceduto per 11-9 contro la, vincitrice del torneo. Questo il commento del CT azzurro Carlo Silipo: “Quest’ultima è stata una buona partita, forse la migliore della settimana, dopo i tre tempi contro l’Olanda. Molte cose ci stano riuscendo, come il lavoro sui pali con l’uomo in più, altre come i tiri dall’esterno un po’ meno. La gara di ieri contro l’Ungheria è stata una lezione da cui ripartire. Siamo venuti qui con un gruppo allargato per cercare di avere delle risposte da alcune ragazze che già possono entrare nel gruppo. Ho ricevuto delle indicazioni importanti e continueremo così fino a Spalato“. A partire da domani e fino a mercoledì sarà la volta della seconda edizione dellaCup al maschile. Nel quadrangolare ...