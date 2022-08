Mountain bike, Coppa del Mondo: Titouan Carod domina in Canada. Luca Braidot sempre al vertice: 4° a 5” dal podio (Di domenica 7 agosto 2022) Titouan Carod ha vinto la penultima tappa della Coppa del Mondo 2022 di Mountain bike. Il francese ha letteralmente dominato la gara andata in scena a Mont Sainte Anne (Canada), accelerando in maniera dirompente fin dalle battute iniziali e facendo il vuoto nei confronti degli avversari. Il 28enne, bronzo iridato nel 2020, ha conquistato il primo successo stagionale nel massimo circuito internazionale itinerante dopo il secondo posto firmato a Showshoe. Il transalpino si è imposto con il tempo 1h24:48 infliggendo quasi due minuti di distacco ai più immediati inseguitori. Lo svizzero Filippo Colombo ha tagliato il traguardo in seconda posizione con un ritardo di 1’41”, appena davanti allo spagnolo David Valero Serrano (il bronzo olimpico ha concluso a ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022)ha vinto la penultima tappa delladel2022 di. Il francese ha letteralmenteto la gara andata in scena a Mont Sainte Anne (), accelerando in maniera dirompente fin dalle battute iniziali e facendo il vuoto nei confronti degli avversari. Il 28enne, bronzo iridato nel 2020, ha conquistato il primo successo stagionale nel massimo circuito internazionale itinerante dopo il secondo posto firmato a Showshoe. Il transalpino si è imposto con il tempo 1h24:48 infliggendo quasi due minuti di distacco ai più immediati inseguitori. Lo svizzero Filippo Colombo ha tagliato il traguardo in seconda posizione con un ritardo di 1’41”, appena davanti allo spagnolo David Valero Serrano (il bronzo olimpico ha concluso a ...

TaninoP58 : RT @RaiDue: In sella alla mountain bike ????? e si va, da Santa Maria Navarrese, alla scoperta di incantevoli spiagge, come cala Goloritzè c… - FrancoAndrea11 : @valegrande73 @Leonard21508851 @belladinotte23 Ma è mountain bike o da strada? - Giulia_DeMaio : ?? A tra poco per la diretta della penultima tappa della Coppa del Mondo di MTB 2022 ???? - Claudi0Ruzza : @BriocheSalata Insegno scacchi ai bambini, faccio giri con la mountain bike, leggo e vado al cinema con mia moglie - renzo16339368 : RT @of_ubuntu: @ilruttosovrano La Meloni sbaraglierà il campo proponendo il 10% più batteria di pentole acciaio inox e mountain bike… -