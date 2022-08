MotoGP, GP Gran Bretagna 2022, Espargarò: “Non riuscivo a muovermi al meglio” (Di domenica 7 agosto 2022) “In gara mi sono sentito abbastanza bene e non ho avvertito troppo dolore, ma è anche vero che non riuscivo a muovermi al meglio sulla moto e ad essere aggressivo. Di conseguenza non riuscivo a superare; non ho fatto neanche un sorpasso durante la gara e ciò è stato determinante per il risultato. In ogni caso, non voglio cercare scuse, la caduta ovviamente non ha aiutato in termini di confidenza, ma oggi non siamo riusciti ad essere veloci quanto avremmo voluto. Avevo poca trazione, soprattutto nelle curve a destra, e non sono riuscito a tenere il passo dei primi. È un peccato, perché durante le prove avevamo mostrato un ottimo potenziale”. Queste sono le recenti dichiarazioni di Aleix Espargarò, cautamente rammaricato al termine del Gran Premio di Gran ... Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022) “In gara mi sono sentito abbastanza bene e non ho avvertito troppo dolore, ma è anche vero che nonalsulla moto e ad essere aggressivo. Di conseguenza nona superare; non ho fatto neanche un sorpasso durante la gara e ciò è stato determinante per il risultato. In ogni caso, non voglio cercare scuse, la caduta ovviamente non ha aiutato in termini di confidenza, ma oggi non siamo riusciti ad essere veloci quanto avremmo voluto. Avevo poca trazione, soprattutto nelle curve a destra, e non sono riuscito a tenere il passo dei primi. È un peccato, perché durante le prove avevamo mostrato un ottimo potenziale”. Queste sono le recenti dichiarazioni di Aleix, cautamente rammaricato al termine delPremio di...

