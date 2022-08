Minacce alla ex compagna: 36enne arrestato per stalking (Di domenica 7 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un uomo di 36 anni è stato arrestato per stalking dai Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Torre Annunziata. Secondo le indagini, coordinate dalla procura oplontina e condotte dai militari della Stazione di Gragnano, l’uomo avrebbe minacciato e molestato in maniera reiterata l’ex compagna attraverso i social network, che l’arrestato avrebbe utilizzato per contattare la vittima sia con account a lui direttamente riconducibili sia attraverso profili fittizi. I social sarebbero stati altresì utilizzati dall’indagato per screditare la reputazione dell’ex compagna, condividendo numerose fotografie che la ritraevano, accompagnate da ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un uomo di 36 anni è statoperdai Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Torre Annunziata. Secondo le indagini, coordinate dprocura oplontina e condotte dai militari della Stazione di Gragnano, l’uomo avrebbe minacciato e molestato in maniera reiterata l’exattraverso i social network, che l’avrebbe utilizzato per contattare la vittima sia con account a lui direttamente riconducibili sia attraverso profili fittizi. I social sarebbero stati altresì utilizzati dall’indagato per screditare la reputazione dell’ex, condividendo numerose fotografie che la ritraevano, acte da ...

anteprima24 : ** Minacce alla ex compagna: 36enne arrestato per #Stalking ** - aquilarandagia3 : RT @sconsiderato: Cosa poi che non succede da parte nostra. Quando mai avete sentito dei romanisti YouTuber o comunicatori cancellarsi per… - sconsiderato : Cosa poi che non succede da parte nostra. Quando mai avete sentito dei romanisti YouTuber o comunicatori cancellars… - nicosca8 : @PaoloBorg @drndbl Scusa, ma se gli USA vogliono avere delle relazioni bilaterali con un paese loro amico, dovrebbe… - cronachecampane : Minacce via social alla ex: arrestato #santamarialacarità #social #stalking #succedeoggi -