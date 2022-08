LIVE Moto2, GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: scatta il warm-up, si lavora in direzione della gara (Di domenica 7 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI warm UP E gara della MOTOGP DALLE 10.40 E DALLE 14.00 CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI warm UP E gara della MOTO3 DALLE 10.20 E DALLE 12.20 11.22 Canet piazza il record in ogni settore e chiude senza migliorare per il traffico, ci riesce Augusto Fernandez che vola al comando in 2:04.403. Vietti si piazza al decimo posto a 1.158 11.20 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE IL warm-UP 11.19 Vietti rimane in fondo al gruppo a 2.647 dalla vetta. Dixon torna in vetta in 2:04.900, risponde Alonso Lopez che si rimette a condurre in 2:04.787 11.18 Arbolino è terzo a 63 millesimi, poi Canet quarto a 67, quinto ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADIUP EMOTOGP DALLE 10.40 E DALLE 14.00 CLICCA QUI PER LADIUP EMOTO3 DALLE 10.20 E DALLE 12.20 11.22 Canet piazza il record in ogni settore e chiude senza migliorare per il traffico, ci riesce Augusto Fernandez che vola al comando in 2:04.403. Vietti si piazza al decimo posto a 1.158 11.20 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE IL-UP 11.19 Vietti rimane in fondo al gruppo a 2.647 dalla vetta. Dixon torna in vetta in 2:04.900, risponde Alonso Lopez che si rimette a condurre in 2:04.787 11.18 Arbolino è terzo a 63 millesimi, poi Canet quarto a 67, quinto ...

OA_Sport : LIVE #Moto2, #BritishGP 2022 in DIRETTA: si parte con il warm-up, #Vietti lancia la sfida a #Fernandez e #Ogura - Reemul64 : RT @corsedimoto: LIVE WARM UP - La domenica di gare a Silverstone inizia dai warm up. La diretta live dei turni Moto3, Moto2 e MotoGP in te… - dianatamantini : LIVE WARM UP - La domenica di gare a Silverstone inizia dai warm up. La diretta live dei turni Moto3, Moto2 e MotoG… - corsedimoto : LIVE WARM UP - La domenica di gare a Silverstone inizia dai warm up. La diretta live dei turni Moto3, Moto2 e MotoG… - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: warm-up e gara in tempo reale - #Moto2 #Bretagna #DIRETTA: #warm-up -